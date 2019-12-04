13 дней и 48 кг. Адвокат активистов Евромайдана прекращает голодовку

Но общественного внимания за делами Майдана Закревская призывает не терять

В связи с принятием закона о Госбюро расследований с правкой №318 адвокат Евгения Закревская объявила о прекращении голодовки.

Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"48,3 кг... Принятие поправки и закона – это безусловно победа, но следствия все еще нет. Это только первый маленький шаг – исправление ошибки", – пишет Закревская.

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По ее словам, голодовка прекращается, а контроль за исполнением властью плана действий по восстановлению следствия – нет: "Не теряем общественного внимания за этими делами. Как только пропадает внимание общества – пропадает приоритет для власти, начинается коллапс".

Сейчас Закревская планирует поднять бокал сока в честь победы и "продолжать требовать", а вместе с тем – и контролировать.

Голодовку адвокат объявила 22 ноября, из-за правки о переводе в ГБР из Генпрокуратуры следователей, которые расследовали дела Майдана.

Спустя два дня Закревская писала, что сбросила 1,9 кг. Тогда ей казалось, что "шансы на продолжение расследования Майдана худеют вместе с ней".

В конце концов, 27 ноября комитет Рады принял правку №318 и отдал проект закона в Раду на второе чтение.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера, 3 декабря, Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №2116 об усовершенствовании деятельности Госбюро расследований.

Между голосованиями в проект внесли правки по увольнению нынешнего директора ГБР и переведении прокуроров и следователей управления спецрасследований ГПУ, которые занимались делами Майдана, в ГБР без обязательного конкурса.