Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, ранены двое бойцов ВСУ
2019-12-07 09:27:13
С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли
За истекшие сутки, 6 декабря, оккупанты на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины, боевые травмы получили двое украинских военных.
Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевики совершали обстрелы позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь около Авдеевки, Водяного, Павлополя, Николаевки и Новогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – в районе Новолуганского, Луганского, Троицкого и Крымского.
С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 декабря боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня.
- В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек.