Хакеры пытались взломать сайт Зеленского и банковскую систему, – секретарь СНБО

2019-12-07 18:34:23

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За месяц были отбиты 11 кибератак

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что за месяц были отбиты 11 кибератак.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, хакерским атакам подверглись, в частности, банковская система, а также сайт президента.

"Субъекты национальной системы кибербезопасности работают в режиме !24/7/365!, отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", – сказал секретарь СНБО.

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