Опасная игра: в полиции рассказали о состоянии мальчиков, отравившихся борщевиком

Правоохранители открыли уголовное производство

Жизни двух детей, отравившихся коренем борщевика в Черниговской области, ничего не угрожает.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Сейчас полиция проводит досудебное расследование обстоятельств несчастного случая.

"Трое ребят 2005, 2007 и 2010 годов рождения поступили в Новгород-Северской центральную районную больницу с одного из сел района. У всех трех – отравление неизвестной этиологии", – сказано в сообщении.

Через несколько часов младший школьник умер. Несмотря на тяжелое состояние подростков, медики приняли решение о срочном переводе пациентов в областную больницу. Там медперсоналу удалось стабилизировать состояние пострадавших, они очнулись, и их жизни уже ничего не угрожает.

"Как рассказали подростки, во время игры на окраине села они съели корень растения, похожего на ядовитый борщевик, и запили его водой из реки. После этого всем стало плохо и дети были госпитализированы в больницу", – сообщили в полиции.

Борщевик – ядовитое растение. Его ворсинки и едкий сок вызывают сильные ожоги, тошноту, удушье, повышение температуры, аллергическую реакцию, вследствие чего на теле остаются характерные следы-шрамы. Корень – самая ядовитая часть борщевика.

Как ранее сообщал Фокус: