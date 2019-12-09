Опасная игра: в полиции рассказали о состоянии мальчиков, отравившихся борщевиком
2019-12-09 17:13:38
Правоохранители открыли уголовное производство
Жизни двух детей, отравившихся коренем борщевика в Черниговской области, ничего не угрожает.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Сейчас полиция проводит досудебное расследование обстоятельств несчастного случая.
"Трое ребят 2005, 2007 и 2010 годов рождения поступили в Новгород-Северской центральную районную больницу с одного из сел района. У всех трех – отравление неизвестной этиологии", – сказано в сообщении.
Через несколько часов младший школьник умер. Несмотря на тяжелое состояние подростков, медики приняли решение о срочном переводе пациентов в областную больницу. Там медперсоналу удалось стабилизировать состояние пострадавших, они очнулись, и их жизни уже ничего не угрожает.
"Как рассказали подростки, во время игры на окраине села они съели корень растения, похожего на ядовитый борщевик, и запили его водой из реки. После этого всем стало плохо и дети были госпитализированы в больницу", – сообщили в полиции.
Борщевик – ядовитое растение. Его ворсинки и едкий сок вызывают сильные ожоги, тошноту, удушье, повышение температуры, аллергическую реакцию, вследствие чего на теле остаются характерные следы-шрамы. Корень – самая ядовитая часть борщевика.
Как ранее сообщал Фокус: