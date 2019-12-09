В Донецке боевики открыли бюст Иосифу Кобзону

Памятный митинг открыл нынешний главарь донецких боевиков Денис Пушилин

В оккупированном Донецке боевики открыли бюст советскому и российскому певцу, а также поклоннику "русского мира" Иосифу Кобзону. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Монумент установили в парке Ленинского комсомола рядом с памятником ликвидированному главарю "ДНР" Александру Захарченко.

Памятный митинг открыл нынешний главарь донецких боевиков Денис Пушилин.

"Этот человек был выдающегося таланта, но для нас, жителей Донбасса, особенно ощутимым было его великодушие. Человек, который не боялся и обратил внимание на нас, на свою Родину еще в 2014 году он приезжал и поддерживал нас. Это навсегда останется в памяти", – заявил Пушилин.

Стоит отметить, что в 2003 году еще не в оккупированном Донецке возле Дворца молодежи "Юность" был установлен прижизненный памятник Кобзону.

Как ранее сообщал Фокус:

Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала четвертая стадия рака. Певец лечился от онкологии 15 лет.

31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане "Сепар" в Донецке погиб главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.

В 2019 году в Донецке местные боевики открыли памятник Александру Захарченко.