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История о первом миллионе столичного предпринимателя из первой сотни рейтинга Фокуса

Андрей Иванов – один из ведущих украинских инвесторов. Его частный инвестиционный фонд Quarter Partners вкладывает средства в инновационные проекты в IT, инфраструктуре, фармацевтике и недвижимости по всему миру. Текущий объем вложений фонда оценивается в 520 млн долл. Причем в ближайшие пять лет капитал Quarter Partners планируется удвоить, а объем активов в управлении увеличить в четыре раза. С чего начинал украинский миллионер, и какие уроки считает наиболее ценными на пути к достижению цели?

Вовремя сойти на берег

Сегодня бизнесу учат. Как правило, современные предприниматели получают профильное образование, оканчивают специализированные курсы, некоторые учатся за рубежом и стажируются во всемирно известных компаниях. Это – современный подход. Но 30 лет назад все было иначе: законы бизнеса постигали на собственной практике, преодолевая ошибки и накапливая опыт. Именно такой путь и прошел Андрей Иванов.

В самом начале этого пути было Высшее военно-морское училище им. Фрунзе в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Сюда он попал не случайно, ведь с детства интересовался научными исследованиями Арктики и Антарктики. Но получив диплом инженера метеоролога, оказался в Севастополе. Служил на противолодочных крейсерах "Москва" и "Ленинград", которые выходили на боевое дежурство в Средиземное море.

Служба складывалась успешно. Но к тому времени Советский Союз уже трещал по швам. Разваливался и флот. Не видя будущих перспектив, Андрей Иванов решил "сойти на берег".

"Мне стало неинтересно. Пора было делать выбор: либо оставаться и "чахнуть" вместе с флотом, либо искать варианты, как проявить себя", – рассказывает сегодняшний инвестор.

И тогда он решил заняться торговлей. Выбор был продиктован духом времени. К тому моменту дефицитным было практически все, начиная от товаров народного потребления и до нефтепродуктов. Именно такими поставками и занялся начинающий предприниматель. Торговали одеждой, косметикой, сумками и даже журналами. Больших заработков это не гарантировало, но помогало осваивать новое дело и принципы предпринимательской деятельности. А вместе с этим нарабатывать деловые связи, без которых успешный бизнес невозможен.

В работе Иванову очень пригодилось умение контактировать и договариваться с людьми, а также способность делать правильные математические расчеты. "Я решил для покупателей быть продавцом, а для продавцов – покупателем, – делится предприниматель. – То есть, глобальным посредником".

Не только ткани, но и краны

В этом смысле наиболее показательный эпизод связан с поставкой тканей из российского Иваново. Этот город, прежде всего, известен своими ткацкими фабриками, а также автокрановым заводом. Их продукция во все времена пользовалась повышенным спросом. И именно она привлекла особое внимание бизнесмена из Крыма.

Правда, с кранами у него дело в итоге не сложилось. А вот на тканях удалось заработать, причем очень неплохо. Его самая крупная сделка достигла миллиона рублей. При ее заключении и пригодились личные контакты. Иванова познакомили с заказчиками, которые нуждались в больших объемах тканей. Предприниматель вспоминает, как сумел им посодействовать и удачно провести эту операцию: "На тканевом бизнесе я заработал достаточно, чтобы себя комфортно чувствовать".

В определенном смысле для него это стало поворотным моментом. Он поверил в собственные силы и в то, что любое хорошее начинание можно привести к успешному результату.

Рискованный бартер

Новым этапом роста в те годы Андрей Иванов считает открытие трех цехов по пошиву одежды в Севастополе. Выпускали стандартный гардероб, и было очень много детских вещей. Главная сложность заключалась в том, что, несмотря на дефицит такой продукции, реализовать ее в розницу было очень сложно. Намного проще оказалось формировать оптовые партии. "Опт, как правило, обменивался на сельхозпродукцию, сельхозпродукцию я отправлял в разные точки Союза", – поясняет бизнесмен. Бартерные операции тогда очень активно использовались, к чему подталкивал высокий уровень инфляции.

Безусловно, такая работа была связана с немалыми рисками. И человек, который занимается бизнесом, всегда должен быть готов к любому неожиданному повороту событий. И к тому, что нужно будет принимать быстрые решения. В противном случае его дело может прогореть. Готовность рисковать – это особая черта предпринимателя. Которая может стать и первым шагом к победе.

"Удачный старт – это еще не гарантия дальнейшего успеха. Важно видеть и четко просчитывать перспективы начатого дела"

Андрей Иванов явно рисковал, когда в декабре поставлял виноград в Санкт-Петербург. С одной стороны, увидеть этот товар зимой в магазинах было непривычно для жителей северного города. Но выяснилась и другая особенность: "привередливая" ягода стала быстро портиться. Бизнесмен вместе с партнером нашли выход и оперативно обменяли всю партию завезенной продукции на мебель, которую впоследствии весьма успешно реализовали в Севастополе, получив существенную прибыль.

Предприниматель усвоил еще один нюанс эффективного ведения бизнеса: удачный старт – это еще не гарантия дальнейшего успеха. Важно видеть и четко просчитывать перспективы начатого дела. И постоянно расти, осваивать новые рынки и направления, инвестируя в них средства. Развитие бизнеса требует непрерывной подпитки и движения.

От агросектора в нефтепродукты

Поэтому выход Андрея Иванова на рынок нефтепродуктов был вполне логичным. Стремясь к дальнейшему расширению своего дела, предприниматель заручился гарантиями Проминвестбанка на крупную сумму денег, чтобы реализовать соответствующую сделку в Крыму. Бизнесмен смог наладить поставки остродефицитной продукции на территорию украинского полуострова. А вместе с этим ему удалось войти в серьезный бизнес, что открывало новые возможности.

Тот период обучения бизнесу – давно позади. Но его уроки остаются актуальными для предпринимателя и сегодня. Ведь благодаря им он смог стать успешным и обеспеченным. К примеру, по оценкам НВ в октябре 2019 года, состояние Андрея Иванова равнялось 133 млн долл.

"Учись, читай и думай, ищи вокруг себя людей", – советует основатель фонда Quarter Partners. И добавляет: если человек заинтересован, то он точно может найти массу вариантов, которые помогут реализовать абсолютно все.