Две трети украинцев начинают работать до 20 лет – исследование

Мотивацией к раннему выходу на работу чаще всего является желание иметь собственный доход

Молодые украинцы устраиваются на работу довольно рано - 69% опрошенных нашли работу в возрасте до 20 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели "МакДональдз Украина" и "OLX Работа", сообщила "Экономическая правда".

65% украинцев начинают работать в студенческом возрасте, треть опрошенных начали работать в 17-18 лет, около четверти еще раньше - до 17 лет.

40% искали работу через друзей или знакомых, почти каждому пятому помогли устроиться на работу родители, а 18% нашли работу с помощью их учебного заведения (через преподавателей или ярмарки вакансий). 13% – находили работу через сайты вакансий, газеты или листовки.

37% опрошенных начали сразу приобретать опыт по специальности, для 12% первая работа частично соответствует выбранной профессии, а более половины устраиваются на первую работу не по специальности (51%).

Мотивацией к выходу на работу чаще всего является желание иметь собственный доход – 40% искали работу как источник заработка. Для 22% первая работа была возможностью набраться опыта. Менее 3% опрошенных начинали свой карьерный путь за компанию с другом.

Размер зарплаты стал решающим в выборе работы для большинства (52%), причем мужчины больше обращают внимание на размер зарплаты, чем женщины (57% против 42%).

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