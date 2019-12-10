В Минветеранов рассказали, сколько добровольцев Донбасса получило статус УБД

Статус УБД могли получить участники тех добровольческих батальонов, которые со временем перешли в подчинение того или иного силового ведомства

Более 300 тысяч человек в Украине получили статус участника боевых действий на Донбассе, из них 160 человек – добровольцы.

Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов, передает Украинская правда.

В Министерстве создан специальный реестр участников Антитеррористической операции. По состоянию на 9 декабря там значились 375 027 бойцов, из которых 160 – с пометкой "доброволец".

Статус УБД могли получить участники тех добровольческих батальонов, которые со временем перешли в подчинение того или иного силового ведомства.

Министерство также ведет реестр воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря в него были внесены сведения о 4 640 погибших и умерших участниках АТО и ООС.

В пресс-службе Министерства уточнили, что в этот реестр вносят как погибшие на фронте, так и умершие в гражданской жизни.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал, что новая Верховная Рада "будет делать все необходимое" для защиты прав ветеранов.

Как ранее сообщал Фокус:

23 декабря пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о признании ветеранов УПА участниками боевых действий.