В одной из школ Чернигова вспышка вирусного гепатита "А"

Больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно

В Черниговской общеобразовательной школе №7 зафиксирована вспышка вирусного гепатита А.

Об этом сообщает Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых. Госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10.12.2019 г. выписан из стационара 31 человек", – сказано в сообщении.

Больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце октября в общеобразовательной школе №7 города Чернигова было зафиксировано 13 случаев заболевания вирусным гепатитом.

24 октября случай дифтерии подтвердили также в киевском лицее № 303 на улице Драгоманова (Позняки, Дарницкий район).