На опасной дороге между Киевом и Гостомелем начали устанавливать освещение

После многочисленных ДТП и обращений граждан КГГА, наконец, решила установить освещение на опасном участке

На отрезке Варшавской трассы от поста дорожной полиции до Гостомеля начались подготовительные работы по установке освещения. Об этом сообщил председатель Гостомельского поселкового совета Юрий Прилипко в Facebook.

"Уже начата работа по установке металлических опор. На участке в 4 км подготовлены места под 103 опоры", – написал он.

На этом участке дороги часто происходят ДТП, в том числе со смертельным исходом. На сайте Киевсовета неоднократно появлялись петиции, требующие расширить проезжую часть, поставить отбойники и освещение, сделать многоуровневую развязку в районе КП Пуща-Водица.

В итоге КГГА распорядилась построить сеть внешнего освещения на участке Гостомельского шоссе от поста дорожной полиции "Гостомель" до границы с Киевом.

Как ранее сообщал Фокус: