Протестующие выломали дверь и ворвались на сессию Львовского горсовета

Участники штурма требовали снять со львовского сайта статью, где их называют "титушками"

Группа членов общественных организаций утром 12 декабря ворвалась на сессию Львовского городского совета. Об этом сообщил ZAXID.NET.

Во время штурма здания его участники выломали входную дверь и спровоцировали столкновения с полицией.

В сессионном зале они стали требовать предоставить им слово. Главное требование, которую озвучила председатель организации "Объединение добровольцев" Елена Живко – снять с сайта ZAXID.NET сюжет "Львовские титушки – кто они?" и спецпроект "Идентификация титушек". Кроме того, у депутатов потребовали "вообще дать оценку" публикациям ZAXID.NET.

Один из участников штурма здания угрожал директору департамента Администрации городского головы Евгению Бойко: "Я тебе переломаю позвоночник, но не здесь".

После прибытия дополнительных сил полиции нападавших удалось остановить.

Депутат Львовского горсовета Елена Пасевич предложила создать рабочую группу, чтобы изучить суть конфликта и дать оценку действиям журналистов ZAXID.NET. Депутаты проголосовали за такое протокольное поручение, создав рабочую группу, в которую войдут депутаты из всех фракций и члены "Объединения добровольцев". После этого голосования нападавшие покинули сессионный зал.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что полицейские проводят следственные действия. По данному факту открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Никого из нападавших не задержали.

Из-за ремонта сессионного зала Львовского горсовета его сессии временно проводятся в здании Шевченковской райадминистрации.

Как ранее сообщал Фокус: