Дело об убийстве Шеремета: В МВД объяснили отсутствие подозрений "Буче" и "Пуме"

"Однако, это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности в деле Шеремета", – сообщили в МВД

Подозрения ветеранам АТО Инне и Владиславу Грищенко – "Пуме" и "Буче" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета не были объявлены, поскольку они фигурируют в другом деле.

Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко, передает Громадське.

Их подозревают в подготовке покушения на бизнесмена Ивана Вакуленко.

"Мы начали с того, что на подозреваемых в деле Шеремета вышли из-за внимания к покушению на бизнесмена в городе Косов, в частности, в таком элементе, как очень подобное взрывное устройство", – сообщил он.

Следователи, по словам спикера, убеждены, что ветераны "могут владеть информацией о деле Шеремета".

"Им пока не предъявлены подозрения непосредственно в причастности к делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности всех нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности в деле Шеремета", – добавил Шевченко.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Подозреваемых на данный момент пятеро - рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, врач и волонтер Юлия Кузьменко, медик 25-1 аэромобильной бригады Яна Дугарь и ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Согласно тексту подозрения, именно Антоненко, "культивируя величие арийской расы и стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" организовал преступную группу для убийства Шеремета. При этом в документе не упоминаются Инна и Влад Грищенко.