Дело Шеремета: Юлию Кузьменко взяли под стражу на два месяца

До 8 февраля 2020 года

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для Юлии Кузьменко ("Лиса") по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Суд арестовал ее на два месяца до 8 февраля 2020 года.

Среди рисков назвали побег, давление на следствие, свидетелей и уничтожения доказательств. Защита будет подавать аппеляцию.

Адвокат подозреваемой Владислав Добуш ходатайствовал об отводе судьи. Защита Кузьменко настаивала на том, чтобы допросили мужчину подозреваемого, с которым она тогда проживала в законном браке, и директора больницы, в которой она работала.

На поруки Кузьменко хотели взять 13 человек.

По данным следствия, Кузьменко вместе с другим подозреваемым Андреем Антоненко закладывала взрывчатку под авто Павла Шеремета.

"Без меня меня женили". Так вот, "без меня меня судили". Суд по мне начался вчера в три часа дня, когда была нарушена презумпция невиновности. Не было ни права на проведение обысков, ничего не было. Я ничего в свою защиту сказать не могу. Не было людей, которые меня поддерживают и знаю. Вчера телевизор разрушил мою жизнь. Презумпция невиновности. Сегодня вы не смогли услышать свидетелей, которые знают, чем я занимаюсь. Поверьте, у нас есть операционные журналы, вся деятельность зафиксирована. Я бы очень просила провести все исследования, которые помогут следствию. Я готова пройти полиграф и буду инициировать прохождение этой процедуры", – сказала Кузьменко в своем последнем слове.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Подозреваемых на данный момент пятеро - рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, врач и волонтер Юлия Кузьменко, медик 25-1 аэромобильной бригады Яна Дугарь и ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Согласно тексту подозрения, именно Антоненко, "культивируя величие арийской расы и стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" организовал преступную группу для убийства Шеремета. При этом в документе не упоминаются Инна и Влад Грищенко.