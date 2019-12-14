Зеленский, Разумков и Гончарук почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
2019-12-14 14:09:55
Участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания
В субботу, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
"В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", – говорится в сообщении.
Также президент и другие участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.
Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель ВРУ Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.
С 2006 года в Украине 14 декабря отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Как ранее сообщал Фокус:
- Летом президент Владимир Зеленский присвоил звания "Герой Украины" трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
- На территории Чернобыльской атомной электростанции в июле начал работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов (РАО).