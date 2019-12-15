Президент купил билет, показал его со сцены, а затем занял место в первом ряду

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресение, 15 декабря, посетил выступление своей "бывшей команды" студии "Квартал 95". Один из зрителей, Дмитрий Кучер, опубликовал видео с появлением главы государства на концерте в Facebook.

В коротком ролике видно, как ведущие со сцены комментируют появление президента. Зеленский купил билет, показал его со сцены, а затем занял место в первом ряду.

Позже видео из зала опубликовала в Istagram и пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

На нем "Квартал" поет песню с обращением к прокурорам: "весна прошла, посадок нет, а что – зимой сажать не принято?".

Как ранее сообщал Фокус: