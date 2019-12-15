Зеленский пришел на концерт "Квартала": ему спели песню про отсутствие посадок
2019-12-15 22:50:43
Президент купил билет, показал его со сцены, а затем занял место в первом ряду
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресение, 15 декабря, посетил выступление своей "бывшей команды" студии "Квартал 95". Один из зрителей, Дмитрий Кучер, опубликовал видео с появлением главы государства на концерте в Facebook.
В коротком ролике видно, как ведущие со сцены комментируют появление президента. Зеленский купил билет, показал его со сцены, а затем занял место в первом ряду.
Позже видео из зала опубликовала в Istagram и пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.
На нем "Квартал" поет песню с обращением к прокурорам: "весна прошла, посадок нет, а что – зимой сажать не принято?".
Как ранее сообщал Фокус:
- Студия "Квартал 95" выпустила новый проект "Де-мократія?", автор которого Валерий Жидков анализирует происходящее в стране.
- Владимир Зеленский отказался играть в "Вечернем Квартале", являясь главой государства, но уже несколько раз посетил проекты "Квартала 95" в роли зрителя.
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