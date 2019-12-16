Депутат от "Слуги народа" заявил о нападении на него

Нардеп связал нападение со своей политической деятельностью

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных.

Об этом он написал в Facebook.

Нардеп связал нападение со своей политической деятельностью.

"Сегодня, в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Первый раз депутаты нового созыва подрались 30 октября. Причиной стал отказ создать временную следственную комиссию по событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Николай Скорик от ОПЗЖ начал толкаться со "слугой народа" Николаем Тищенко. Миротворцами выступили Сергей Власенко и Вадим Рабинович, а первый вице-спикер Руслан Стефанчук призвал нардепов к порядку.