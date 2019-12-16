Депутат от "Слуги народа" заявил о нападении на него

2019-12-16 07:26:36

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Нардеп связал нападение со своей политической деятельностью

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Михаил Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных. 

Об этом он написал в Facebook.

Нардеп связал нападение со своей политической деятельностью.

"Сегодня, в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус:

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