Кулеба рассказал о здоровье своих детей и водителя автобуса после аварии

"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше", – сказал детский омбудсмен

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал что его дети, пострадавшие в аварии в Чабанах 24 ноября, чувствуют себя значительно лучше.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился изначально, была предоставлена ​​вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", – рассказал Кулеба.

У его младшего сына есть некоторые повреждения костей и он уже восстанавливается дома. Больше всего пострадал старший сын Кулебы, до сих пор в больнице и еще требует лечения.

"Врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация - это длительный процесс", – сообщил он.

Детский омбудсмен отметил, что сам он физически чувствует себя уже лучше, но "поврежденные ребра ежедневно напоминают об этой страшном событии".

"Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они ю самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как некий страшный сон", – говорит Кулеба.

Напомним, Кулеба и его сыновья попали в ДТП в Чабанах Киево-Святошинского района Киевской области 24 ноября. Автомобиль Toyota, в котором находился уполномоченный с двумя своими сыновьями, пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и был сбит микроавтобусом.

Кулеба находился в больнице "Феофания", его состояние оценивалось как средней тяжести.

Как ранее сообщал Фокус:

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи в случае, если потерпевшему нанесены тяжелые телесные повреждения, предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

Cоветник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что Николай Кулеба является виновником ДТП.