Актеры передали Гонтаревой со сцены "пламенный привет"

"Вечерний квартал" посвятил новый номер экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.

Видео опубликовала пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук в Facebook.

"У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на Дельта банка карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", – спел Евгений Кошевой.

Также актеры передали Гонтаревой со сцены "пламенный привет". После чего Евгений Кошевой сказал, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам ... в Лондоне".

Как ранее сообщал Фокус:

Студия "95 квартал" во время своего последнего концерта показала номер, в котором пошутила над сгоревшим домом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом.