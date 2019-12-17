Прокуратура засекретила результаты экспертиз по делу о гибели Дмитрия Тымчука

Прокуратура Киева порекомендовала обратиться с заявлением в отдел надзора по соблюдению законов

Прокуратура засекретила результаты экспертиз по делу о гибели депутата Верховной Рады восьмого созыва Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщают Українські Новини.

"Запрашивая информация может быть получена только в определенном Уголовным процессуальным кодексом порядке", – сообщили изданию в ГПУ.

Ведомства сослались на статью 222 УПК, согласно которой сведения досудебного расследования могут быть разглашены с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они считают возможным.

Кроме того, прокуратура Киева порекомендовала обратиться с заявлением в отдел надзора по соблюдению законов при расследовании преступлений против жизни, который ведет процессуальное руководство в данном деле.

Ранее сообщалось, что нацполиция засекретила расследование дела о гибели Дмитрия Тымчука.

Как ранее сообщал Фокус: