Полицейские задержали 45-летнего ровенчанина

В Ровно полицейские изъяли более 10 тысяч единиц оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство судьи Ровенского городского суда, которое произошло 25 февраля 2015 года, полицейские задержали 45-летнего ровенчанина, который 16 декабря, в областном центре поджег автомобиль.

В гараже, которым пользовался злоумышленник, провели санкционированный обыск.

По результатам следственных действий в гараже было изъято: 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, 2 кг пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, 5 револьверов, 4 пулемета, 8 автоматов Калашникова, 5 винтовок, одна СВД, одно гладкоствольное ружье и более 10 тысяч патронов различных калибров

Как ранее сообщал Фокус:

В Мариуполе сотрудники следственного управления ГУНП в Донецкой области вместе с сотрудниками СБУ обнаружили в арендованном гараже оружие, гранатометы, автомат-пулемет, взрывчатку и более 6 тысяч патронов.