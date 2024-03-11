Винтовки, пистолеты и патроны: как РФ импортирует оружие из Чехии, – расследование (фото)

По данным журналистов, только в 2023 году в РФ были завезены около двух тысяч охотничьих ружей от производителя Česká zbrojovka. Авторы расследования полагают, что в поставках чешского оружия в Россию может быть задействована Турция.

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С начала полномасштабной войны в Украине Российская Федерация импортировала до тысячи спортивных пистолетов и патронов, а также около двух тысяч винтовок чешского производителя Česká zbrojovka. Об этом говорится в материале портала Investigace.

Авторы расследования обратили внимание на то, что осенью прошлого года в выставочных залах московского универмага "Гостиный двор" прошла ежегодная оружейная ярмарка "Орелэкспо", которая, по словам организаторов, должна была продемонстрировать способность РФ к импортозамещению в области вооружений.

Однако, как отмечают журналисты, на фотографиях в мероприятия можно заметить оружие западных производителей, в частности итальянской компании Beretta, финских Sako и Tikka, немецкой Blaser и десятки других. Логотип чешской компании Česká zbrojovka даже присутствовал на рекламных материалах ярмарки.

Оружейная ярмарка "Орелэкспо-2023" Фото: ORЁLEXPO

Сообщается, что большую долю представленных западных вооружений импортировал в Россию сам организатор ярмарки — российский бизнесмен грузинского происхождения Михаил Чубутия. По данным российского импортного учета, именно его сеть магазинов "Кольчуга", имевшая на ярмарке собственный стенд, является одним из мелких импортеров оружия марки Česká zbrojovka.

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Кроме того, в расследовании говорится, что в импорте чешской продукции также задействована торговая сеть "Альянс", которая только в 2023 году завезла в РФ около двух тысяч охотничьих ружей Česká zbrojovka. Товары чешских брендов по-прежнему доступны в интернет-магазине "Альянса".

"За годы работы наша компания завоевала доверие российских стрелков, охотников и любителей чешского оружия, стала образцовым примером сотрудничества двух духовно близких национальных культур и внесла значительный вклад в их укрепление и развитие" — говорится на сайте торговой сети.

Стенд компании "Альянс" на выставке "Орелэкспо-2023" Фото: ORЁLEXPO

Как чешское оружие попадает в РФ

Авторам расследования удалось раскрыть один из возможных маршрутов, по которым часть продукции Česká zbrojovka попадает в Россию. Так, согласно базе данных ImportGenius, поставщиком охотничьих ружей, которые поступают в бизнес-сеть "Альянса", является партнер Česká zbrojovka в Турции компания Huglu.

Журналисты также обратили внимание на то, что Huglu, как и ряд других турецких брендов, был представлен на российской ярмарке "Орелэкспо". На своем стенде компания представила новые пулеметы, созданные в сотрудничестве с Česká zbrojovka.

Стенд Huglu на выставке оружия "Орелэкспо" Фото: ORЁLEXPO

На вопрос о том, есть ли у Huglu разрешение на экспорт чешского оружия в Россию, менеджер Česká zbrojovka по внешним связям Радек Хауэрланд заявил, что с начала российского вторжения в Украину компания не экспортировала оружие в РФ и не давала никому из своих партнеров на это согласия.

Напомним, по данным The Insider, дочернее предприятие немецкой компании Gühring KG после начала полномасштабной войны в Украине продолжало ввозить свою продукцию в Россию через Турцию.

Журналисты также выяснили, что итальянский оружейный производитель Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие через дочернюю компанию и компании российского оружейного барона Михаила Хубутии.