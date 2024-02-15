Несмотря на заявления об уходе: компания из ФРГ поставляет РФ сверла и резцы (инфографика)

Немецкая компания Gühring KG заявила об уходе из РФ, но поставки ее продукции для российского ВПК продолжились через другие страны.

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Военное производство, в том числе в России, невозможно без высокоточных сверл и резцов по металлу, поэтому уход из РФ немецкой компании Gühring KG можно было бы расценивать как один из способов притормозить российский военно-оборонный комплекс. Однако, как выяснило российское издание The Insider, не все так однозначно.

На самом деле, по информации журналистов, дочернее предприятие немецкой компании продолжало спокойно ввозить свою продукцию в Россию через Турцию. И хотя в немецком офисе заявляли о прекращении контроля за российской "дочкой", попытках продать в РФ свой бизнес, чему, по словам менеджеров Gühring, помешали российские чиновники, высокоточные сверла и резцы из ФРГ продолжают поступать на заводы ВПК РФ.

Коллаж The Insider Фото: The Insider

Чем ценна продукция Gühring

Как следует из данных госзакупок РФ, еще до полномасштабного вторжения в Украину российский военно-промышленный комплекс был ключевым потребителем продукции Gühring в России. Металлорежущие инструменты закупали не только в рамках ВПК всей страны, но и для авиационной и космической отраслей, и даже для отдельных военных частей ФСБ, как, например, известный Центр специальной техники.

Как пояснили The Insider эксперты в сфере обработки материалов, сверла Gühring хороши тем, что компания сама производит твердый сплав, работает на собственных шлифовальных станках, а также разрабатывает геометрию и покрытие инструментов.

"Но главное — у продукции компании нужный для ВПК диапазон диаметров, глубин сверления и обрабатываемых материалов, а сверла всегда доступны на складах. Другие компании этим похвастаться не могут", — уточнили журналисты.

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В Европе, Японии, Южной Корее также есть хорошие сверла и резцы, но нет достаточного ассортимента, а китайский инструментарий не идет ни в какое сравнение по качеству продукции. И хотя немецкие медиа упрекали Gühring за их сотрудничество с предприятиями оборонного сектора России, они по-прежнему оставались важными клиентами компании.

После начала агрессии в Украине

24 мая 2022 года Gühring KG заявила о полном прекращении бизнеса в России, признав, что решение далось нелегко, ведь компания чувствует обязанность заботиться о своих сотрудниках. Однако с июня 2022 года "Инструментальная компания Гут", которая в Едином госреестре юрлиц значится как 100% дочерняя фирма немецкой Gühring KG, ввезла в Россию товаров на сумму не менее 20,98 миллиона долларов — сверла, фрезы, металлокерамика, инструменты для нарезания резьбы и др.

Виды продукции импорта российской "дочкой" Gühring KG с июня 2022 года, $ млн Фото: Скриншот

Как подтверждают журналисты, данные о заказах российского ВПК сейчас в основном засекречены. Однако в системе госзакупок можно найти, например, выполненный контракт на продукцию Gühring, подписанный 11 октября 2022 года. Покупателем стала структура "Роскосмоса" — "Конструкторское бюро химавтоматики", которое производит жидкостные ракетные двигатели.

Напрямую от Gühring KG поставки прибывали до октября 2022 года. К этому моменту санкции действовали уже более полугода. Можно, конечно, предположить, что это были партии, отосланные еще до наложения санкций.

Основные фирмы, через которые шел импорт Gühring KG в Россию, $ млн Фото: Скриншот

Компания Gühring KG — что известно

Gühring KG — семейная компания. Ее основал в 1898 году Готтлиб Гюринг, затем его дело продолжили сын Оскар, внук Йорг и правнук Оливер. Это производитель высокоточных инструментов из твердых сплавов, металлокерамики и алмаза для обработки металла. Годовая выручка компании составляет более 1 миллиарда евро, персонал — более 8 тысяч человек.

Фирма Gühring KG имела давние деловые связи с Россией. В 2016 году открылся завод по производству металлорежущего инструмента в Нижнем Новгороде, который должен был работать на немецких заготовка, поскольку поставщиков металла нужного качества в России нет. Прямые поставки немецкой продукции в Россию продолжились и после открытия завода.

Судя по данным таможенных деклараций, основным и практически единственным импортером продукции Gühring в России было ООО "Гюринг". Его руководство утверждало, что их инструмент используется исключительно для производства мирных товаров и услуг, хотя на самом деле это далеко не так.

Одновременно в компании Gühring KG заверили The Insider, что хотели продать свой российский бизнес еще в 2022 году, но не получили разрешения российской правительственной комиссии, без которого это невозможно. Первым шагом для получения такого разрешения должно было бы стать ходатайство Минпромторга, который отказал Gühring KG. Единственное, что сумел сделать немецкий учредитель, — это поменять название российской "дочки" на уже известную "Инструментальную компанию Гут" и "списать" ее со счетов концерна, то есть произвести так называемую деконсолидацию, что согласно немецкому экономическому праву, означает: фирма, ранее входившая в концерн, перестает отражаться в ее балансе.

Gühring KG заверило The Insider, что после проведения деконсолидации перестало влиять на политику российской "дочки" и получать информацию о ее деятельности со всеми вытекающими последствиями. Таким образом "Инструментальная компания Гут" превратилась в странное образование: ее формальный учредитель перестал выполнять свои функции, а нового не появилось. На запрос The Insider они не ответили.

Компания Gühring KG все же прокомментировала The Insider, что, дескать, работает в соответствии со строгими правилами комплаенса.

"Если есть обоснованное подозрение, что клиент нарушает национальные или международные санкции, Gühring KG немедленно прекратит деловые отношения с ним. Gühring KG строго и без каких-либо исключений соблюдает действующее законодательство, а также все санкции различных государств и Евросоюза. Кроме того, мы также не поставляем в Россию даже несанкционированную продукцию ни прямо, ни косвенно. Это основа всех наших деловых отношений по всему миру", — убеждал менеджмент Gühring KG.

Однако вопросы остаются. Как руководство Gühring KG могло не заметить резкого повышения спроса на их продукцию в Турции после попытки ухода Gühring KG из России? Неужели посчитали это лишь удивительным совпадением, что сверла, поставляемые турецким компаниям, тут же перепродавались именно российской дочерней компании "Гюринга"? А ведь так очевидны маршруты экспортно-импортных операций уже через несколько месяцев после свершения сделок. The Insider обещает следить за развитием событий.

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