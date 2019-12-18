С 22 декабря безвиз с Северной Македонией станет постоянным
2019-12-18 12:43:16
В настоящее время граждане обеих стран пользуются безвизом на основе временных решений правительств
Соглашение между Украиной и Северной Македонией (бывшая Македония) о безвизовом режиме вступит в силу 22 декабря. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в Twitter.
Соглашением предусмотрены:
- безвизовые поездки с биометрическими загранпаспортами для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180 дней);
- отмена долгосрочных виз для пребывания свыше 90 дней с целью трудоустройства, обучения, воссоединения семьи или иммиграции;
- бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз.
До вступления в силу этого соглашения граждане обеих стран будут продолжать пользоваться безвизом на основании временных односторонних решений двух государств.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет считает, что безвиз с Евросоюзом существенно не повлиял на показатели миграции. Произошло перераспределение – люди стали меньше ездить в Россию, и больше – в Европу.
- Украина будет добиваться безвиза с Великобританией. Об этом рассказал глава МИД Вадим Пристайко.
- В январе этого года тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что в ближайшие годы Украина может ввести безвизовый режим с минимум 20 странами.
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