"Минера" моста Патона в Киеве приговорили к четырем годам условно

Во время допроса в суде обвиняемый признал вину и искренне раскаялся

Святошинский районный суд Киева вынес приговор мужчине за ложное сообщение о минировании моста Патона в столице. Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.

Мужчина позвонил в полицию с сообщением о "минировании" со своего мобильного в 00.23 11 октября.

Во время допроса в суде обвиняемый признал вину и искренне раскаялся.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

С учетом искреннего раскаяния мужчины и отсутствия отягощающих обстоятельств суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Как сообщали в Генпрокуратуре Украины, за 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество уголовных производств из-за ложных сообщений о минировании – 1552.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва в столичном метрополитене.