Рада ушла на каникулы

2019-12-20 16:15:31

17 0

Согласно расписанию на сайте Рады следующее пленарное заседание должно состояться 14 января

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в пятницу, 20 декабря, закрыл последнее в этом году заседание парламента, сообщает Украинская правда.

"Коллеги, я вас поздравляю с этими праздниками, которые приближаются, и объявляю утреннее заседание Верховной Рады Украины закрытым",  – сказал Разумков. 

Отмечается, что во время закрытия заседания в сессионном зале оставалось лишь несколько десятков депутатов.

Согласно расписанию на сайте Рады следующее пленарное заседание должно состояться 14 января. С 20 по 24 января они будут работать не в пленарном режиме, а с избирателями.

Как ранее сообщал Фокус:

 

Loading...