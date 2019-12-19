Депутатов будут штрафовать за "кнопкодавство" до 85 000 гривен

Спикер парламента уполномочен сообщать о факте неперсонального голосования

Верховная Рада проголосовала за введение штрафа до 85 000 гривен за неперсональное голосование. За такое решение проголосовал 261 депутат. Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ вводит наказание за голосование депутатом Рады вместо другого депутата в виде штрафа от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов (51-85 000 гривен).

Фиксацию нарушений должно обеспечивать видеонаблюдение.

Спикер Рады должен сообщать о факте неперсонального голосования, а после этого поручить счетной комиссии изъять у нарушителя и провести голосование повторно.

Потом аппарату Рады будет поручено подготовить сообщение об этом нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой и стенографическим бюллетенем и видеозаписью отправят в ГБР.

Как ранее сообщал Фокус:

Первым кнопкодавом новой Верховной Рады оказался "слуга народа". Нарушил норму о персональном голосовании мажоритарщик Сергей Литвиненко.

10 сентября в Верховной Раде девятого созыва также был зафиксирован факт кнопкодавства. Внефракционный нардеп Александр Ковалев из Донецкой области проголосовал за другого внефракционного депутата Максима Ефимова.