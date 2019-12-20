На Житомирщине перевернулась маршрутка, пострадали четверо пассажиров
2019-12-20 16:46:55
Водитель микроавтобуса не справился с управлением
В Житомирской области, вблизи п.г.т. Ружин съехала в кювет и перевернулась маршрутка с пассажирами. В результате инцидента четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
Об этом информирует Журнал Житомира со ссылкой отдел коммуникации полиции Житомирской области.
“20 декабря около 8:40 на спецлинию “102” поступило сообщение о ДТП неподалеку от районного центра с участием маршрутного автобуса, следовавшего из г. Белой Церкви в г. Винница. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и патрульные сектора реагирования Ружинского отделения полиции”, – говорится в сообщении.
По предварительной версии, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Одной из причин ДТП могла быть скользкая дорога.
Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 декабря в Киеве в результате столкновения фуры с маршруткой телесные повреждения получили 11 человек.
- 17 декабря в Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, погибли трое человек, 16 – госпитализированы.