Лоукосты Ryanair и SkyUp добавили новые рейсы в свои расписания

Компании оптимизируют свои маршрутные сети, убирая одн рейсы и добавляя другие

Ирландский лоукостер Ryanair с 1 апреля 2020 года запускает рейсы из Львова в Познань (Польша). Информация об этом появилась в системе бронирования авиакомпании.

Полеты будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Стоимость билета – от 22 евро в одну сторону.

Напомним, Ryanair со вступлением в силу в конце марта 2020 года летнего расписания полетов прекратит выполнять рейсы из Киева в Нюрнберг (Германия) и Скавсту (100 км от Стокгольма, Швеция).

Украинская авиакомпания SkyUp возобновляет рейсы полетной программы 2019-2020 в Словакию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рейсы Киев-Попрад-Киев стартовали 19 декабря и будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в обе стороны с багажом составит от 3,4 тыс. грн.

Ранее SkyUp сообщила о запуске в рамках летней навигации в марте-июне 2020 года рейсов из Харькова в Батуми, Тбилиси (оба – Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль).

Как ранее сообщал Фокус: