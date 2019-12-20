Полицейские отработали более 500 игорных заведений по всей Украине

Мобильные группы продолжают работу

К 15:00 пятницы, 20 декабря, мобильные группы отработали более пятисот игровых заведений по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в каждую группу входят представители территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений.

"По состоянию на 15:00 пятницы работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины. Мобильные группы продолжают работу", – говорится в сообщении.

В частности, по данным "112 Украина", в Коцюбинском (Киевская область) правоохранители разоблачили одно из игорных заведений, о котором знали и раньше. Проводить следственные действия до этого они не могли, так как заведение работало по лицензии государственной лотереи.

В полиции просят также граждан сообщать о работе подобных заведений.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский знает, кто стоит за провалом голосования по законопроекту о легализации игорного бизнеса.

19 декабря Верховная Рада отклонила законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.