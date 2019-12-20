В Киеве горела многоэтажка: двое погибших

Во время пожара спасатели спасли четыре человека и 15 человек эвакуировали

В Киеве на Подоле по адресу Квитневый переулок, 6, произошел пожар в 16-этажном жилом доме. Погибли два человека.

Об этом сообщает в соцсети Facebook пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в 20:25 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Они установили, что возгорание возникло в одной из квартир на девятом этаже и сразу начали эвакуацию людей с верхних этажей.

В 21:19 сотрудники ГСЧС локализовали пожар. В 22:01 пожар был ликвидирован.

"По предварительным данным, во время пожара спасатели спасли четыре человека и 15 человек эвакуировали (трое из них – дети). Также в квартире пожарные обнаружили тела двух человек", – говорится в сообщении.

На месте инцидента были задействованы десять единиц спецтехники, а также 27 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня спасателям Киева поступило сообщение о пожаре по адресу Дарницкий бульвар, 11. Выяснилось, что горели балконы с 2 по 5 этаж.