В ГСЧС пытались скрыть документы о проверках в горевшем колледже Одессы, – СБУ

2019-12-13 22:28:01

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Сотрудники ГСЧС пытались скрыть документы по проверке противопожарного состояния здания колледжа

СБУ проводит обыски в ГУ ГСЧС Одесской области из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники спецслужбы проверяют должностных лиц относительно ненадлежащего выполнения ими служебных обязанностей и использования служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек", – сообщили правоохранители.

По информации СБУ, отдельные руководители ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверки противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений колледжа.

"Для документирования действий должностных лиц проводятся следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС", – сообщили правоохранители.

Проводятся следственные действия. Открыто дело по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

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