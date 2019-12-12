Спасатели завершили поисковую операцию на руинах одесского колледжа

2019-12-12 17:21:48

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В результате трагедии погибли 16 человек

В четверг, 12 декабря, принято решение о завершении поисковой операции в сгоревшем здании одесского колледжа.

Об этом написал в Facebook заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр.

"По состоянию на сегодня поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы. Завершены работы по демонтажу с использованием крана", – написал Котляр.

Он добавил, что пострадавшими в пожаре числятся 47 человек, из них погибли 16.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 10 человек: 7 взрослых и 3  подростка.

Как ранее сообщал Фокус:

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