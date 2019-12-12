Спасатели завершили поисковую операцию на руинах одесского колледжа

В результате трагедии погибли 16 человек

В четверг, 12 декабря, принято решение о завершении поисковой операции в сгоревшем здании одесского колледжа.

Об этом написал в Facebook заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр.

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"По состоянию на сегодня поисковая операция завершена. Начаты ремонтно-восстановительные работы. Завершены работы по демонтажу с использованием крана", – написал Котляр.

Он добавил, что пострадавшими в пожаре числятся 47 человек, из них погибли 16.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 10 человек: 7 взрослых и 3 подростка.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.

9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.

11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.