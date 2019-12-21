Рада приняла закон для развития рынка крови в Украине за основу

Законопроектом, в частности, предусматривается разрешить взятие плазмы для фракционирования, при условии ее переработки и использования для производства препаратов крови на территории Украины, субъектам предпринимательской деятельности.

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2429 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения", сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 259 нардепов.

Документом предлагается не считать разглашением и недобросовестным коммерческим использованием регистрационной информации референтного лекарственного средства ссылки заявителем на нее и использования ее в регистрационных материалах, представляемых на регистрацию другого лекарственного средства, содержащего то же действующее вещество, что и референтное/оригинальное лекарственное средство.

Также планируется не признавать нарушением прав, вытекающих из патента на изобретение (полезную модель), ввоз в установленном законом порядке товаров, изготовленных с применением изобретения (полезной модели), для исследований и/или использования изобретения (полезной модели) в исследованиях, проводимых с целью подготовки и представления информации для регистрации лекарственного средства.

Предусматривается разрешить по отдельному решению центрального органа исполнительной власти, реализующего госполитику в сфере здравоохранения, ввоз незарегистрированных в Украине лекарственных средств иностранных государств с целью медицинского обеспечения (медицинского применения) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, которые направляются для участия в международной операции по поддержанию мира и безопасности в составе национального контингента или национального персонала.

Законом предлагается усовершенствовать запрет вывоза донорской крови и ее компонентов за пределы Украины (за исключением принятия Кабмином решения о предоставлении гуманитарной помощи при условии полного обеспечения потребностей учреждений здравоохранения населения Украины в донорской крови и ее компонентах), отменить устаревшее регулирование экспорта препаратов крови.

Подчеркнем, предусматривается разрешить взятие плазмы для фракционирования, при условии ее переработки и использования для производства препаратов крови на территории Украины, субъектам предпринимательской деятельности.