Пожар в киевской многоэтажке: возгорание могло произойти из-за окурка
2019-12-21 12:19:13
Владелец квартиры вместе с сожительницей злоупотребляли алкоголем
Причиной пожара в многоэтажке Киева, в котором погибло два человека, могло стать возгорание из-за окурка.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Установлено, что владелец квартиры вместе с сожительницей злоупотребляли алкоголем.
Женщина с двухлетним ребенком из соседней квартиры находится в больнице.
Правоохранители открыли дело по факу пожара.
"Открыто уголовное производство относительно совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности)", – сказано в сообщении.
20 декабря, в 21:19 сотрудники ГСЧС локализовали пожар. В 22:01 пожар был ликвидирован. Во время пожара спасатели спасли четыре человека и 15 человек эвакуировали.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 июня спасателям Киева поступило сообщение о пожаре по адресу Дарницкий бульвар, 11. Выяснилось, что горели балконы с 2 по 5 этаж.
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При пожаре в киевском коллекторе погибли двое человек. Спасатели не исключают, что погибшие сами устроили его.