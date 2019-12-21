Пожар в киевской многоэтажке: возгорание могло произойти из-за окурка

Владелец квартиры вместе с сожительницей злоупотребляли алкоголем

Причиной пожара в многоэтажке Киева, в котором погибло два человека, могло стать возгорание из-за окурка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Установлено, что владелец квартиры вместе с сожительницей злоупотребляли алкоголем.

Женщина с двухлетним ребенком из соседней квартиры находится в больнице.

Правоохранители открыли дело по факу пожара.

"Открыто уголовное производство относительно совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности)", – сказано в сообщении.

20 декабря, в 21:19 сотрудники ГСЧС локализовали пожар. В 22:01 пожар был ликвидирован. Во время пожара спасатели спасли четыре человека и 15 человек эвакуировали.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня спасателям Киева поступило сообщение о пожаре по адресу Дарницкий бульвар, 11. Выяснилось, что горели балконы с 2 по 5 этаж.