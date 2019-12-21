Боевики из минометов обстреляли Золотое-4
2019-12-21 15:59:59
Повреждены жилые дома
Боевики на Донбассе обстреляли Золотое-4.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня утром, со стороны г. Золотое-5 (территория, временно подконтрольная НВФ "ЛНР"), боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли г. Золотое-4 Попаснянского района", – сказано в сообщении.
В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны 5 ноября проводил выездное заседание в Золотом-4.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 ноября в штабе ООС заявили об окончании первого этапа разведения войск в районе Богдановки и Петровского на Донбассе.
- 13 ноября на участке разведения сил и средств в Петровском Донецкой области началось разминирование территорий.
- 20 ноября ГСЧС отчиталась о завершении процесса разминирования территории в районе разведения сил у Богдановки и Петровского.
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