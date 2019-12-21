В курортной Затоке поселковая власть опять попалась на взятке, – СБУ

2019-12-21 16:55:18

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В ходе обысков у фигурантов дела изъяли 1,24 млн грн

Временно исполняющий обязанности председателя Затоковского поссовета (Одесская  область) Вячеслав Бокий, депутат поссовета и один из членов исполкома стали фигурантами уголовного производства о вымогательстве неправомерной выгоды. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что они вымогали у местного предпринимателя $87 тысяч за выделение трех земельных участков в курортной зоне.

СБУ задержала сегодня при получении первой части взятки в размере $11 тысяч одного из них – депутата поселкового совета. По данным "Думской", это Эдуард Кушнир.

Задержали его в Овидиополе, после чего отвезли в Киев. В понедельник депутату должны избрать меру пресечения.

В ходе обысков в местах проживания и работы фигурантов дела правоохранители изъяли 1,24 млн грн.

Следствие по делу ведет Нацполиция.

Как ранее сообщал Фокус:

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