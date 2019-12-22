Боевики на Донбассе снова нарушили режим тишины: ранен украинский боец

За сегодняшний день противник несколько раз открывал огонь по позициям украинских военных

В воскресенье, 22 декабря, во время вражеского обстрела на Донбассе был ранен один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

С начала суток и до 12:00 боевики на Донбассе два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Первый раз огонь со противника был зафиксирован в 06:10 утра из стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески. По данным украинских военных, враг вел плотный обстрел в течение получаса.

Второй раз боевики открыли огонь из оккупированного н.п. Смелое по позициям украинских военных в районе Крымского АГС. Также уточняется, что огонь велся из стрелкового оружия с 10:40 до 11:25.

"Сегодня, по имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов один наш защитник получил ранения. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь", – добавили в пресс-центре.

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