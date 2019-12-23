Сутки на Донбассе: один погибший и один раненый

Боевики 8 раз нарушили режим тишины

Боевики 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", − говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Крымское, Новолуганское и Новгородское.

С начала текущих суток оккупанты огневой активности не проявляли, украинские военнослужащие не пострадали.

Как ранее сообщал Фокус:

В воскресенье, 22 декабря, во время вражеского обстрела на Донбассе был ранен один украинский военный.