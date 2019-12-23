Полеты из Львова в Баку на зиму подешевели
2019-12-23 15:30:06
Национальный авиаперевозчик Азербайджана передал выполнение рейсов своему дочернему лоукосту
Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого начал обслуживать азербайджанского бюджетного перевозчика Buta Airways – совершен первый прямой рейс в Баку из Львова. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.
Авиакомпания будет летать во Львов на протяжении зимнего сезона по понедельникам и четвергам. Минимальный тариф в одну сторону – 29 евро.
Но это не совсем новый рейс. В течение нескольких лет маршрут Львов – Баку обслуживает крупнейший азербайджанский перевозчик AZAL (Azerbaijan Airlines). В этом году AZAL решил передать на зимнее время выполнение рейса своей дочерней лоукост-компании Buta Airways, говорится в сообщении.
Напомним, в настоящее время аэропорт "Львов" также обслуживает лоукостеры WizzAir, Ryanair, Pegasus, Ernest и SkyUp.
Ryanair намерен расширить полетную программу из Львова в летнем сезоне 2020 года и увеличить перевозки пассажиров до 350 тыс. пассажиров в годовом выражении
Украинский лоукостер SkyUp в сезоне летней навигации-2020 откроет три новых направления из Львова: в Батуми, Бургас и Барселону.
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