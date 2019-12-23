При подрыве Шеремета использовали то же вещество, что было в мине, изъятой у Антоненко, – полиция

В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена

При подрыве автомобиля, в котором ехал журналист Павел Шеремет, использовалось вещество аналогичное тому, остатки которого нашли в изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко мине.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

К такому выводу пришли следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, которую провели специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

"Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50", – сообщили в МВД.

В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. На корпусе и внутри мины эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность.

Напомним, у Антоненко нашли мину МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии.

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