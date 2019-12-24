"Представляют угрозу институту семьи". В Ровно решили запретить ЛГБТ-марши
2019-12-24 14:41:30
Инициатор – глава бюджетной комиссии и депутат от "Свободы" Олег Карпяк
Горсовет Ровно запретил проведение в городе маршей ЛГБТ-сообществ.
Об этом сообщает Суспільне.
Инициатор – глава бюджетной комиссии и депутат от "Свободы" Олег Карпяк. В проекте решения авторы ссылаются на "ст. 3 Семейного кодекса Украины, основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества".
"Запретить на территории г. Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых "маршей равенства", "прайдов", "фестивалей квир-культуры" и т.д., проходящих в местах массового досуга семей с детьми", – сказано в документе.
Также этим решением запрещается проведение публичных кампаний и мероприятий, которые "представляют угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины".
31 октября депутаты Черновицкого городского совета поддержали электронную петицию, в которой предлагается запретить проведение в городе акций ЛГБТ.
Автором электронной петиции стал местный житель Николай Гунько, который предложил внести в устав территориальной громады Черновцов пункт о запрете проведения ЛГБТ-мероприятий.
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 июня в Киеве прошел Марш равенства. В нем принимали участие представители ЛГБТ-сообщества, а также неравнодушные к их проблемам граждане.
- 15 сентября в Харькове прошел Марш равенства, а также акция "за традиционные ценности". После марша радикалы напали на представителей мероприятия, также произошли столкновения с полицией.