"Представляют угрозу институту семьи". В Ровно решили запретить ЛГБТ-марши

Инициатор – глава бюджетной комиссии и депутат от "Свободы" Олег Карпяк

Горсовет Ровно запретил проведение в городе маршей ЛГБТ-сообществ.

Об этом сообщает Суспільне.

Инициатор – глава бюджетной комиссии и депутат от "Свободы" Олег Карпяк. В проекте решения авторы ссылаются на "ст. 3 Семейного кодекса Украины, основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества".

"Запретить на территории г. Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых "маршей равенства", "прайдов", "фестивалей квир-культуры" и т.д., проходящих в местах массового досуга семей с детьми", – сказано в документе.

Также этим решением запрещается проведение публичных кампаний и мероприятий, которые "представляют угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины".

31 октября депутаты Черновицкого городского совета поддержали электронную петицию, в которой предлагается запретить проведение в городе акций ЛГБТ.

Автором электронной петиции стал местный житель Николай Гунько, который предложил внести в устав территориальной громады Черновцов пункт о запрете проведения ЛГБТ-мероприятий.

Как ранее сообщал Фокус:

26 июня в Киеве прошел Марш равенства. В нем принимали участие представители ЛГБТ-сообщества, а также неравнодушные к их проблемам граждане.

15 сентября в Харькове прошел Марш равенства, а также акция "за традиционные ценности". После марша радикалы напали на представителей мероприятия, также произошли столкновения с полицией.