Домашние телефоны с 1 января не подорожают, – "Укртелеком"

Компания решила "сдержать повышение цен на социально важную услугу"

"Укртелеком" передумал повышать тарифы с нового года, говорится в официальном сообщении.

"Компания сдержит повышение цен на социально важную услугу фиксированной телефонии. Анонсированное с 1 января 2020 года повышение цен на нее отложено", – сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что "Укртелеком" с 1 января 2020 года повысит ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%). Причем сказано это было всего лишь три дня назад, 24 декабря.

Рост затрат на предоставление услуг связи, как в самой компании, так и в отрасли в целом, создал "необходимость повышения цен". По мнению "Укртелекома", это уже отразилось в увеличении цен на рынке мобильной связи.

Читайте также: Активы Ахметова по делу Укртелекома разморожены

В тоже время, "Укртелеком" нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украины в связи с ее социальной значимостью для населения, отмечается в сообщении.

На самом деле, повышение тарифов на домашние телефоны – рискованный шаг для "Укртелекома". Он и так стабильно и постоянно теряет пользователей этой услуги.

В конце 1990-х у компании было около 9 млн абонентов фиксированной телефонии, а на начало 2019-го – 3,6 млн. Только за 2018 год потеряно 700 тысяч.

"Укртелеком" в 2018 году получил 6,4 млрд грн. доходов, что на 2,3% меньше показателя за 2017-й. Основной доход получен от услуг телефонии – 2,8 млрд грн, что на 6,6% меньше, чем годом ранее.

В первом полугодии 2019-го по сравнению с предыдущим годом доходы от фиксированной телефонии уменьшились: в массовом сегменте – на 6,5%, в корпоративном – на 1,6%.

Как ранее сообщал Фокус: