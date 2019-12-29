В день обмена пленными боевики трижды обстреляли украинских военных
2019-12-29 18:56:33
Потерь и пострадавших нет
29 декабря боевики нарушили режим прекращения огня трижды, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
Два обстрела зафиксированы возле Новотроицкого, еще один – у Николаевки.
На участках разведения сил ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 декабря обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев.
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Представительница "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что в рамках второго этапа обмена пленными Украине передали 51 человека. Еще 4 отказались от обмена.
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