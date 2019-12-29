В аэропорту их встречает президент Украины Владимир Зеленский и родственники

Самолет с освобожденными в рамках обмена с ОРДЛО 76 украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь".

В аэропорту их встречает президент Украины Владимир Зеленский и родственники.

Как ранее сообщал Фокус: