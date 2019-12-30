Животные находились в вольерах, хозяина рядом не оказалось. Уголовное дело открыто, тигров обещают передать в специальные учреждения

В Киеве, на Жуковом острове, правоохранители обнаружили шестерых тигров в вольерах, которые не соответствуют условиям содержания животных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Полиция прибыла на место по сообщению жительницы Киева.

По словам начальника следотдела Голосеевского управления полиции Максима Сухарева, на месте, где находились тигры, зарегистрирована охраняемая частная собственность. Однако, хозяин там не проживает.

Правоохранители открыли уголовное дело по ст. 299 УК (жестокое обращение с животными, до трех лет лишения свободы).

Тигров обещают передать в надлежащие заведения.

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