Штормовое предупреждение на Новый год. Спасатели говорят об ухудшении погоды
2019-12-31 09:20:00
На большей части страны ожидаются сильный ветер и гололед
Во вторник, 31 декабря, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В последний день уходящего 2019 года ожидаются сильные порывы ветра и гололед.
"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.
Отдельное предупреждение также было выпущено для Киевской области и столицы. Там ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Также ранее синоптики сообщали, что в канун Нового года мокрый снег с дождем могут прийти в северные, западные, Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории страны будет малооблачная и сухая погода. Температура воздуха ночью упадет до 3–5 градусов мороза.
Днем 31 декабря столбики термометров покажут от 2 до 5 градусов выше ноля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре.
- А ночь на Святого Николая в Киеве была самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +5,8 градусов.