В январе украинцы будут дополнительно гулять четыре дня
2019-12-31 12:24:00
Выходными днями будут с 4 по 7 января
Украинцев в январе 2020 года ждут дополнительные три выходных дня. Они предусмотрены распоряжением Кабинета Министров о переносе рабочих дней.
Так, выходными днями будут 1 января – Новый год, 6 января – Сочельник и 7 января – Рождество Христово.
Правительство также приняло решение сделать выходным днем 6 января, рабочая неделя начнется в среду, 8 января. Но рабочий день переносится на субботу, 11 января.
В целом украинцы смогут отдыхать четыре дня подряд – с 4 по 7 января.
Согласно результатам исследования Социологической группы "Рейтинг", 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 64% респондентов против такой идеи. Еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить.
Как ранее сообщал Фокус:
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