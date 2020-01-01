Новогодняя елка в Киеве вошла в ТОР-5 самых красивых в Европе
2020-01-01 20:16:16
В список также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна
Столичная новогодняя елка на Софийской площади вошла в ТОР-5 самых красивых елок Европы. Об этом сообщает туристический портал European Best Destinations.
Отмечается, что более 14 тысяч путешественников из 82 стран проголосовали на сайте за выбор города в Европе, где в этом году будет самая красивая елка.
В список также вошли елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна.
В этом году киевскую елку украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. А вокруг елки расположены главные герои сказки о Щелкунчике.
На Софийской площади развернуты четыре королевства со старинными куклами, сотнями ярких огоньков и украшений. Между королевствами курсирует специальный рождественский экспресс.
Кстати, на первом месте оказалась елка в Вильнюсе (Литва).
Как ранее сообщал Фокус:
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- В Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. Елку установили возле одного из центральных зданий города – дворца культуры "Энергетик".
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