Хулиганы заявили за кадром, что утроили "акцию", чтобы мужчины бросили пить

Неизвестные в костюмах Санта-Клаусов устроили погром в кафе Мариуполя, о чем свидетельствует видео на YouTube.

Голос за кадром сообщает, что данная акция – это якобы подарок от Святого Николая ребенку, который мечтает, чтобы папа бросил выпивать в подобных заведениях.

"Новогодняя сказка от Нацдружин", – гласит подпись к ролику.

На видео можно увидеть, как неизвестные выкриками "С Новым годом!" врываются в заведение и начинают все крушить на своем пути. Пострадали холодильники с напитками и алкоголем, а также мебель и посуда.

Досталось и посетителям кафе. В момент нападения там находилось примерно десять человек. Хулиганы прыскали газовым баллончиком на людей, а некоторых избивали. Пострадали три посетителя, а также сотрудница заведения, которая поранилась осколками стекла.

"Женщина получила травму лица от осколков разбитого стекла", – рассказали в полиции и заявили об открытии уголовного производства.

Отмечается, что представители Нацдружин и глава местной ячейки Нацкорпуса Антон Требухов отрицают причастность организаций к этому нападению.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря, в Киеве, в районе станции метро Позняки в пиццерию MisterCat ворвалась толпа неадекватных людей и устроила массовую драку.