Рост реальных доходов украинцев резко замедлился: 4,6% вместо 11%

Во второй половине 2019 года доходы росли в два раза медленнее, чем в последние два года

Доходы населения Украины в третьем квартале 2019 года составили 950,7 млрд грн, расходы 947,0 млрд грн. Об этом сообщил Госстат.

При этом в структуре доходов несколько выросла доля зарплаты (47,3% против 46,7%).

Прирост сбережений за квартал составил 3,7 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 17934 грн (в третьем квартале 2018 года – 15715 грн).

В структуре расходов на 1,9 процентных пункта выросла доля затрат на приобретение товаров и услуг, но на 2,8 п.п. сократилась доля средств, направляемых на сбережение.

Реальные доходы (с учетом инфляции) в третьем квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 4,6%. Но это значительно меньше, чем было в 2017–2018 годах (около 11%).

Напомним, зарплаты в Украине прекратили рост после достижения пика летом 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус: